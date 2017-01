Rekening van 78-jarige vrouw uit Noordwijk geplunderd na pinpasdiefstal

NOORDWIJK - Op het moment dat een inwoonster van Noordwijk wordt gebeld door de bank met de mededeling dat er 1200 euro van haar rekening is verdwenen, zit er nog gewoon een pinpas in haar portemonnee. Maar als de vrouw goed kijkt, ziet ze dat het niet haar eigen pas is: hij is verwisseld.

De 78-jarige vrouw doet op vrijdag 28 oktober boodschappen bij Albert Heijn aan het Bonnikeplein in Noordwijk. Bij de kassa staat een man vlak achter haar. Hij excuseert zich zelfs omdat zijn boodschappen al op de band liggen voordat de vrouw haar spullen erop heeft gelegd. Het vermoeden is dat deze man de pincode van de vrouw heeft afgekeken tijdens het afrekenen.Als de vrouw even later bijna thuis is, wordt ze aangesproken door een man en een vrouw. De man heeft ze eerder al gezien bij de Albert Heijn. De vrouw vraagt naar een bepaalde straat in Noordwijk en vraagt of ze dat voor haar wil opschrijven. Vervolgens wordt ze hartelijk bedankt en de twee vertrekken weer.Even later wordt de vrouw gebeld door de bank, met de mededeling dat er 1200 euro van haar rekening is verdwenen. De pas is inmiddels geblokkeerd. Als de vrouw vervolgens op zoek gaat naar haar pinpas, blijkt dat ze er nog wel een heeft. Het is alleen niet haar eigen pas. Vermoedelijk is het de man of de vrouw gelukt om hem ongezien te verwisselen.Zowel de man als de vrouw zijn gefilmd. Ze komen samen binnen bij Albert Heijn en vertrekken even later weer. De man is ook vastgelegd als hij het geld opneemt.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem