Vermist meisje (15) uit Maarssen weer terecht

DEN HAAG - Het 15-jarige meisje uit Maarssen (Utrecht) dat sinds zondag vermist wordt, is weer thuis. Dat bevestigt de politie. De politie had eerder aanwijzingen dat Mirte Blom mogelijk in Den Haag was en vroeg daarom collega’s in onze regio te helpen zoeken.

'Ze heeft dinsdag contact gelegd met haar omgeving en is naar huis gekomen. Ze zit momenteel thuis. We gaan daar verder met haar praten', legt een woordvoerder van de politie uit in het programma Studio Haagsche Bluf van Omroep West.Of Mirte ook in Den Haag is geweest, kon de woordvoerder niet zeggen. 'Ze zou op Den Haag Centraal zijn geweest, maar dat bleek niet uit de camerabeelden. Ook daar gaan we het met haar over hebben. Ons doel was om haar zo snel mogelijk terug te vinden en dat is gelukt.'Uit onderzoek moet nog blijken of alles goed met haar gaat.De 15-jarige Mirte werd zondag voor het laatst gezien in Maarssen. Het gerucht ging dat ze in Den Haag zou zijn. Ook omdat haar ov-chipkaart daar is gebruikt.'Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand anders de kaart heeft gevonden en hem heeft gebruikt', aldus de woordvoerder van de politie.Omdat ze dringend medicijnen nodig heeft, kregen alle agenten dinsdagochtend aan het begin van hun dienst een foto van haar