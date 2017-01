Meer bezoekers voor Filmhuis Den Haag

DEN HAAG - 170.131 mensen bekeken afgelopen jaar een film in Filmhuis Den Haag aan het Spui. Dat is 3 procent meer dan in 2015.

Bij dat bezoekersaantal zitten ook 15.894 leerlingen die voor film- en media-educatie een film in de bioscoop bekeken. Ook bezochten nog eens 10.231 mensen de extra zaal in Theater Dakota.Populaire films waren onder meer Een man die Ove heet, L'avenir, Down to Earth, De kinderen van Juf Kiet en Gouden Palm-winnaar I, Daniel Blake. Ook het jaarlijkse Movies that Matter Festival trok veel bezoekers.De meeste Nederlandse bioscopen hadden in 2016 een goed jaar. In totaal waren er ruim 34 miljoen bioscooopbezoeken, 3,7 procent meer dan het jaar ervoor. Wie een film op het witte doek wilde bewonderen, koos minder vaak voor een film van eigen bodem. Maar 12 procent bezocht een Nederlandse film, terwijl dat in 2015 nog 19 procent was.Bridget Jones's Baby scoorde met bijna 2 miljoen bezoekers landelijk gezien het hoogst, gevolgd door Finding Dory (bijna 1,1 miljoen) en Huisdiergeheimen (ruim 1 miljoen). De film Soof 2 was met 542.036 bezoekers de best bezochte Nederlandse film, met op nummer twee Rokjesdag (401.649) en Woezel en Pip: de Film (225.446).