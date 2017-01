ADO-eigenaar Wang opnieuw voor de rechter gesleept

DEN HAAG - ADO Den Haag-eigenaar Wang Hui moet op 13 maart weer voor de rechter verschijnen. De Chinese grootaandeelhouder is opgeroepen om in een getuigenverhoor in de zaak tussen ADO Den Haag en het Noordwijkse bedrijf Novum Pharma een aantal vragen te beantwoorden.

ADO Den Haag heeft de rechtszaak aangespannen tegen Novum Pharma, het bedrijf dat jarenlang met het product StarBalm op de rug van het shirt stond. ADO is van mening dat de club nog geld krijgt van Novum Pharma. Het bedrijf vindt echter dat Wang diverse afspraken niet is nagekomen en weigert daarom aan haar sponsorverplichting te voldoen.ADO-directeur Mattijs Manders heeft contact gezocht met Novum Pharma om het geschil op te lossen. 'Er is voor de Kerst contact geweest', bevestigt Dick van Tintelen, eigenaar van Novum Pharma. 'Tot een kop koffie is het nog niet gekomen, ik ben momenteel veel in het buitenland. Van terug op het shirt of wat dan ook is nog geen enkele sprake, ik zal echter altijd openstaan voor suggesties om ons conflict met ADO en Wang niet op de spits te drijven', aldus Van Tintelen.Naast Wang zijn ook Jan Willem Wigt (voormalig directeur) en Peter Berg (voormalig commercieel manager) opgeroepen als getuigen.