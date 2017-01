Internationale veiligheidsconferentie in Den Haag

DEN HAAG - In het World Forum in Den Haag wordt in februari een internationale veiligheidsconferentie gehouden. Op donderdag 9 en vrijdag 10 februari is daar de 'Future Force Conference'.

De conferentie is voor organisaties en mensen die iets met veiligheid te maken hebben en wordt georganiseerd door het ministerie van Defensie. 'De toestand in de wereld vraagt om een krijgsmacht die effectiever kan handelen. We moeten kunnen inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die zich razendsnel voltrekken. Daarin slagen we alleen als we dit samen met anderen oppakken', aldus minister Jeanine Hennis-Plasschaert.'We hebben te maken met steeds meer verschillende en ingewikkelde dreigingen', zegt Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp. 'Militair optreden is noodzakelijk, maar niet genoeg om alle dreigingen het hoofd te bieden. We moeten nauwer samenwerken met mensen en organisaties die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan veiligheid en stabiliteit'.Er wordt onder meer gesproken over de ontwikkeling van kinderen en de inrichting van toekomstige militaire kampen. Maar ook over het gebruik van informatiesystemen, nieuwe technologieën, cyber, crisismanagement, hybride oorlogsvoering, veilige en slimme steden, de maatschappelijke rol van multinationals en contra-terrorisme.Aan de conferentie doen onder andere TU Delft, War Child en Clingendael mee.