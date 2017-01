Man overleden na val van dak in Gouda

Foto: AS Media

DEN HAAG - Een 75-jarige man is dinsdagavond van het dak van zijn huis aan de Prins Hendrikstraat in Gouda gevallen. Hij is aan zijn verwondingen overleden.





Er landde een traumahelikopter en er kwamen veel ambulances om hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten.





Volgens de politie was de man bezig met 'werkzaamheden' aan het huis. 'Vermoedelijk was hij de kerstversiering naar beneden aan het halen', aldus een politiewoordvoerder.