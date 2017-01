'Drijvende kerstmarkt Leiden beste van Europa'

LEIDEN - Leiden heeft de beste kerstmarkt van Europa. Dat vindt althans ruim 37 procent van de mensen die hun stem uitbrachten op kerstmarkten.nl en verkeersbureaus.info. De drijvende kerstmarkt van Leiden won dinsdagmiddag de Kerstmarkt Award 2016.

Ruim 3000 mensen stemden op de poll. Haarlem werd met bijna 16 procent van de stemmen tweede, Limburgse Valkenburg eindigde op een derde plek (13 procent).'Door de gezelligheid en de saamhorigheid van Leiden is het ons gelukt om deze Award te behalen', reageert organisator Monique IJsselsteijn op verkeersbureaus.info De drijvende kerstmarkt was van 16 december tot en met 28 december op het water van de Nieuwe Rijn in Leiden. Ook was er een drijvende ijsbaan