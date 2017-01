Wang heeft na kort geding nog niets betaald aan ADO Den Haag

DEN HAAG - United Vansen heeft, ondanks de uitspraak van de rechter vorige week, nog geen euro betaald aan ADO Den Haag.

Het bedrijf van clubeigenaar Wang Hui verloor donderdag het kort geding dat door ADO was aangespannen en moet de investering van bijna 2,5 miljoen euro aan de club betalen . Maar tot nog toe is er niets gestort vanuit China, bevestigt ADO-directeur Mattijs Manders aan Omroep West dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Haagse club.Wel is er volgens Manders de afgelopen tijd contact geweest tussen de advocaten van ADO en United Vansen. 'Niemand zit te wachten op deze impasse, er moet een oplossing komen', aldus de directeur die ook vertelde dat ADO werkt aan scenario’s als het geld uit China er niet komt.De Haagse club heeft het acute liquiditeitsprobleem in januari weten te voorkomen. Manders wil niet zeggen waar de club het geld vandaan heeft en waar momenteel de salarissen en rekeningen van worden betaald. ADO Den Haag moet op 1 februari een sluitende begroting indienen bij de KNVB en het is zeer de vraag of dat gaat lukken nu Wang voorlopig weigert te betalen. ADO hoopt op coulance van de KNVB en is in gesprek hierover met de voetbalbond.Ben Knüppe, sprak voor de camera van Omroep West voor het eerst vanuit zijn rol als tijdelijke voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag. De jurist is door de Ondernemingskamer aangesteld om orde op zaken te stellen bij de club. Knüppe, die vorig seizoen ook een rol had bij de redding van FC Twente, zegt dat het geen eenvoudige klus is maar dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing bij ADO.