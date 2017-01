Snowboardster Dekker uit Zoetermeer tweede in Bad Gastein

ZOETERMEER - Snowboardster Michelle Dekker uit Zoetermeer is dinsdag als tweede geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd op de parallelslalom in het Oostenrijkse Bad Gastein. In de finale verloor ze van de Oostenrijkse Daniela Ulbing.

Dekker kwam nooit eerder op het podium in de wereldbeker. Haar beste prestaties behaalde de twintigjarige Zoetermeerse tot nu toe ook in Bad Gastein. Ze werd daar al eens tiende en elfde. In de Europa Cup, een niveau lager dan de wereldbeker, was Dekker dit seizoen ook al succesvol. Ze won in november in Landgraaf de parallelslalom.Ze verraste zichzelf met de tweede plek, want ze dacht dat ze in de achtste finale al zou worden uitgeschakeld. ,,Ik maakte in de eerste run bovenin al een grote fout en liep een flinke achterstand op. Maar toen dacht ik, ik ga gewoon en wist toch nog als eerste de finish te bereiken. Ik had toen mijn doel bereikt, want ik was nog nooit door de achtste finale gekomen. Dat gaf mijn zo'n boost en een heerlijk gevoel. Tot nu toe was er elke keer wel wat en nu haal ik gelijk het podium. Dit is echt geweldig.''Dekker kwam vorig seizoen vanwege de ziekte van Pfeiffer nauwelijks in actie. Van januari tot juni mocht ze niks doen. Ze moest daarna weer langzaam vanaf nul opbouwen. ,,Het was een lastige tijd, maar ik heb nu dit teruggekregen van al mijn inspanningen. Het is mooi om zo terug te komen. Dat doet mij wel extra goed en geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden.''Ze voelde zich ook altijd al thuis op de piste in Bad Gastein. ,,Deze piste ligt mij. Hij gaat van steil naar vlak. Dat ligt mij.''