Jongens en mannen uit Den Haag en Delft opgepakt voor afpersing via seksadvertenties

DEN HAAG - De politie heeft zeven jongens en mannen in de leeftijd van 16 tot 22 jaar uit Delft en Den Haag aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze mensen hebben afgeperst en bedreigd met behulp van seksadvertenties.

De jongens en mannen werden 12 en 13 december aangehouden, maar de politie komt er nu pas mee naar buiten. De politie vermoedt dat de groep tientallen slachtoffers heeft gemaakt. Ze plaatsten niet echte seksadvertenties en wachtten af tot iemand reageerde. Als iemand een afspraak wilde maken op basis van de advertentie, werd hij daarna afgeperst.De politie begon een onderzoek toen in september 2016 aangifte werd gedaan door iemand die werd bedreigd en afgeperst, nadat hij op een advertentie had gereageerd. Rechercheurs kwamen er toen achter dat er verspreid door Nederland tientallen slachtoffers waren met een vergelijkbaar verhaal.De verdachten maakten gebruik van openbare informatie over slachtoffers, die ze op sociale media vonden. Ze legden contact via WhatsApp. Veel mensen hebben op WhatsApp hun volledige (echte) naam ingevuld, dus daarmee konden de verdachten dan verder aan de slag om informatie te verzamelen waarmee ze een slachtoffer konden afpersen.Op Facebook gingen ze bijvoorbeeld op zoek naar foto’s en namen van familieleden. Ze dreigden dan om hen te informeren over de gemaakte seksafspraak. De slachtoffers moesten dan een bedrag betalen om dit te voorkomen, maar na het betalen van het bedrag eisten de verdachten meer geld. Het ging bij sommige slachtoffers om een bedrag van 1000 euro. Het onderzoeksteam schat dat de oplichters in totaal enkele tienduizenden euro’s hebben buitgemaakt.Bij de aanhoudingen in december heeft de politie de huizen van de verdachten doorzocht en verschillende waardevolle spullen in beslag genomen. Het onderzoeksteam vermoedt dat deze computers, tablets, telefoons en dure merkkleding gekocht zijn met crimineel geld. Het onderzoek is nog niet afgerond.