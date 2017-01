Auto rijdt tegen pijlwagen op A13 bij Delft

Foto: Regio15

DELFT - Op de A13 bij Delft is dinsdagavond een automobilist tegen een pijlwagen gereden. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeluk waren richting Rotterdam twee rijstroken afgesloten. Deze zijn even voor 23.30 uur vrijgegeven.



De pijlwagen stond op de weg vanwege wegwerkzaamheden. Volgens nieuwssite Regio15 zat er ook een hond in de auto. Deze is door de dierenambulance meegenomen. Het is onduidelijk of de bestuurder onder invloed was.