Hond gedumpt in de kou, Hart van Rijswijk biedt 500 euro voor tip die leidt naar eigenaar

RIJSWIJK - Facebookpagina Hart van Rijswijk looft een beloning van vijfhonderd euro uit voor de tip die leidt naar de eigenaar van een gedumpte hond. Het dier was vorige week in de vrieskou vastgebonden aan een paal in het Julialaantje in Rijswijk

'Het beestje werd zwaar getraumatiseerd aangetroffen', laat paginabeheerder Marc Weterings van Hart van Rijswijk weten. De hond is naar een asiel gebracht. Weterings is daar inmiddels op bezoek geweest. 'Naar omstandigheden maakt het hondje het goed. Elke dag gaat het iets beter, zei de baliemedewerker.'Volgens de medewerker was het dier op het moment dat het gevonden werd al enkele uren buiten in de vrieskou. 'Ze was dan ook zeer onrustig, bang en koud', vertelt Weterings . 'Walgelijk en misselijkmakend om dit beestje uren lang in de vrieskou te laten staan. Wie doet nou zoiets?'Als de eigenaar zich niet meldt, kan de hond - die in het asiel de naam Emie heeft gekregen - na veertien dagen in het asiel geadopteerd worden. 'Eerst wordt bekeken of het beestje niet ziek of vals is of andere aandoeningen heeft.'