Automobilist botst tegen geparkeerde auto's Rijswijk

De auto's zijn door een berger weggesleept. (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Een automobilist is dinsdagavond de macht over het stuur kwijtgeraakt in de Doctor H.J. van Mooklaan in Rijswijk. De auto raakte de stoeprand, kwam daarna twee geparkeerde auto's aan en kwam in de berm tot stilstand.

De politie heeft de automobilist en de eigenaren van de twee geparkeerde auto's geholpen bij het invullen van de schadeformulieren. Agenten hebben een paar getuigenverklaringen afgenomen.



De drie auto's zijn door een berger weggesleept.



