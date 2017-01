Krajicek treft landgenote in kwalificatietoernooi Australian Open

Michaëlla Krajicek. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - In de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open in Melbourne is Michaëlla Krajicek gekoppeld aan landgenote Quirine Lemoine. Dat wees de loting woensdagochtend uit. Krajicek en Lemoine treffen elkaar donderdag op baan vijftien.





Kiki Bertens, de nummer 22 van de wereld, is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. De Wateringse tennisster plaatste zich woensdag voor de

Naast Krajicek en Lemoine doen nog vier tennissters uit Nederland mee aan de kwalificaties. Arantxa Rus uit Monster neemt het in de eerste kwalificatieronde op tegen de Roemeense Ana Bogdan, Lesley Kerkhove treft de Servische Aleksandra Krunic, Cindy Burger stuit op de Australische Olivia Rogowska en Richel Hogenkamp speelt tegen Mona Barthel uit Duitsland. Ook deze partijen staan voor donderdag op het programma.Kiki Bertens, de nummer 22 van de wereld, is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. De Wateringse tennisster plaatste zich woensdag voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Hobart.

Door: Redactie Correctie melden