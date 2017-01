Viertal aangehouden na rijden in gestolen auto Leiden

Foto: ANP

LEIDEN - Vier jongemannen zijn dinsdagavond aangehouden op de Haagweg in Leiden, omdat ze reden in een gestolen auto.

Agenten zagen dat de auto voorzien was van gestolen kentekenplaten. Verder viel het hen op dat het chassisnummer deels onzichtbaar was. Uit onderzoek blijkt dat de auto eind augustus was gestolen in Wateringen.



De vier inzittenden van de auto zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel en drie Rotterdammers van 17 en 18 jaar.



