Onrust onder winnaars Postcode Loterij: deel ik wel mee in de kanjer?

DEN HAAG - Onder inwoners van het prijswinnende postcodegebied 2555 in de Haagse wijk Bohemen en Meer en Bosch lijkt onrust te zijn onstaan over de Kanjerprijs van de Postcode Loterij. Inwoners van de wijk die meespelen in de loterij delen allemaal mee in de bijna 25 miljoen euro van de wijkprijs. Maar omdat er ook nog extra prijzen zijn gevallen, leidt dat tot verwarring en zijn sommige mensen bang dat het geld aan hun neus voorbijgaat.

Naast de miljoenen die op de postcode vielen, is er namelijk ook nog eens een andere prijs op de gehele postcode 2555 gevallen: Het zogeheten 'Bodycare pakket' met daarin allerlei verzorgingsproducten. Over die prijs hebben de bewoners bericht ontvangen. Sommigen denken nu dat dit pakket hun enige prijs is en dat ze geen geld krijgen.Maar een woordvoerder van de loterij kan deze mensen geruststellen: 'Ze hebben gewoon dubbel geluk. Ze krijgen dat pakket, maar natuurlijk ook een deel van de kanjer', vertelt een woordvoerder aan Omroep West. 'Ze hoeven zich echt geen zorgen te maken, dit is allemaal extra.'Over het ontstaan van de verwarring is de woordvoerder duidelijk. 'Als er al een kanjer op valt, doet de postcode ook gewoon weer mee voor de rest van de prijzen. Want bij elke prijs maakt de postcode opnieuw kans.'Het geldbedrag wordt voor het einde van de maand bijgeschreven op de bankrekening van de deelnemende geluksvogels. 'En dat Sakura bodycare pakket, met daarin drie producten voor de huid, ontvangen ze eind deze maand thuis', aldus de woordvoerder.Alle deelnemers met een lot in de Haagse wijk krijgen maximaal 9366 euro per lot. Wel gaat daar nog 29 procent kansspelbelasting van af. De winnaars hoorden het bedrag vrijdag, tijdens een groot wijkfeest aan de Zandvoortselaan.De echte mazzelaars wonen in de Donker Curtiusstraat, achter zwembad de Waterthor. De bewoners van de winnende flat, die ook de letters van de postcode 'goed' hadden, mogen met 32 deelnemers 24,95 miljoen euro verdelen. En ook zij krijgen dus dat bodycare pakket.