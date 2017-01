Hardlopers gezocht voor uniek kunstwerk in Museum Voorlinden in Wassenaar

WASSENAAR - Hardlopers opgelet; Museum Voorlinden in Wassenaar zoekt geoefende sprinters om te figureren in een unieke tentoonstelling. Het is de bedoeling dat de renners zestig meter op maximale snelheid door het museum racen, langs de gebruikelijke kunstobjecten. Voor het eerst is deze conceptuele kunst van de Britse kunstenaar Martin Creed in Nederland te zien.

De tentoonstelling 'Performance Work No. 850' vraagt meer dan huis-tuin-en-keuken-joggers, laat Museum Voorlinden weten. 'De hardlopers moeten elk half uur maximaal kunnen sprinten, en dat gedurende de hele dag.'Het ziet er als toeschouwer zo uit: je staat dromerig naar een kunstwerk te staren, en dan ineens komt er een bak energie voorbij gesprint. In museum Tate Modern in Londen was het al een groot succes. 'Het is een heel andere benadering van kunst. De kunstenaar heeft ons het idee en een aantal regels gegeven, maar hij is niet betrokken bij de selectie van de deelnemers. Wij worden dus als museum op de proef gesteld', aldus het museum.Na een oproep op Facebook stromen de reacties binnen. 'Het animo is groot. Maar mensen kunnen zich nog tot vrijdag aanmelden, want we zoeken de beste lopers. Het mooiste zou zijn als de sprinters uit omgeving Wassenaar / Den Haag komen en de aankomende weken beschikbaar zijn. Er staat een kleine vergoeding tegenover.'Museum Voorlinden opende haar deuren in september vorig jaar . Performance Work No. 850 is de eerste tentoonstelling waarin mensen uit de omgeving zelf tot kunst worden verheven. Maar er is meer te zien dan hardlopers. Er zijn ook objecten van Creed tentoongesteld, zoals stoelen en een cactus. Het gaat hem om de schoonheid van het allerdaagse. De tentoonstelling Performance Work no. 850 opent 21 januari.