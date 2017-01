Alphens Kozakkenkoor te zien op Russische televisie

Foto: Life.ru

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Russische nieuwswebsite en televisiezender Life.ru heeft aandacht besteed aan het Alphense Kozakkenkoor. Het Alphense Kozakkenkoor heeft een ode gebracht aan de 62 leden van het Alexandrov Ensemble die omkwamen bij een vliegtuigongeluk, zo meldt Studio Alphen. In het nieuwsitem wordt waardering uitgesproken over het Alphense zangkoor. ‘Ze spreken geen Russisch, maar dat heeft ze niet weerhouden om het lied in te studeren en te zingen’, zo is in het Russisch te horen.





In dit lustrumjaar staan er nog meer bijzondere gebeurtenissen gepland, waaronder een reis naar Wit-Rusland in april. ‘Zoals het er nu naar uitziet gaan we daar twee concerten geven’, vervolgt Van Dam. ‘We zijn ook in contact met de Nederlandse ambassade in Minsk, wellicht kunnen we daarvoor ook nog een concert geven’.



Bekijk het Russische fragment hieronder.



