Of je even je auto weg wilt halen... want de garage wordt verbouwd

Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - Hij staat er alleen en verlaten bij, deze verstofte BMW 3-serie in de parkeergarage op de hoek van de Calandstraat en de 1e van der Kunstraat in Den Haag. Bouwbedrijf Ballast Nedam wil graag weten wie de eigenaar is, want ze willen gaan bouwen.

De garage is op dit moment al afgesloten, omdat er binnenkort twee parkeerlagen extra gebouwd worden bovenop de bestaande garage. De bewoners van naastgelegen woningen hebben al een brief gekregen dat hun auto daarom niet meer in de parkeergarage gezet kan worden.



Volgens een woordvoerder van Ballast Nedam heeft de eigenaar van de auto nog ongeveer anderhalve week om de auto op te halen. 'De garage is nu wel afgesloten, maar we kunnen er nu nog bij. Als de bouw eenmaal begint dan is het niet mogelijk om de wagen uit de garage te halen,' zegt de woordvoerder. 'Voor ons staat de auto niet echt in de weg, want we werken niet op deze lagen van de parkeergarage, wij bouwen er bovenop. Toch is het niet fijn als een bewoner bijvoorbeeld van vakantie komt en niet meer bij zijn auto kan.'