Haags Sportgala: Marit Bouwmeester heer en meester in haar klasse Laser Radiaal

DEN HAAG - Over minder dan twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit. Vandaag is dat zeilster Marit Bouwmeester.

Heer en meester

De in Friesland geboren zeilster van de kernploeg revancheerde zich dit jaar op de best denkbare manier. Natuurlijk was Olympisch zilver op de Spelen in Londen vier jaar terug geweldig, maar ieder sporter wil de beste zijn. Afgelopen jaar was het zo ver en behaalde Marit Bouwmeester die felbegeerde gouden plak in Rio. Ze is heer en meester in haar klasse Laser Radiaal.



Prestatie

Olympisch goud zeilen in de klasse Laser Radiaal



Moet Marit Bouwmeester Haags Sportvrouw van het jaar worden? Breng dan



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.





Door: Sportredactie Correctie melden