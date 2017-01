Eindelijke goede Dakar Rally-etappe Tim én Tom Coronel, woensdag afgelast

ZWAMMERDAM - Tim en Tom Coronel hebben de Dakar Rally-etappe van dinsdag goed doorstaan. Beide buggy’s trotseerden de woestijn vlekkeloos en brachten de Coronelbroers vanuit Bolivia naar Argentinië, waar de Dakar Rally zondag eindigt.

De doelstelling is om dit jaar beiden de finish te bereiken. Het algemeen klassement is daarbij voor Tim Coronel, die met zijn buggy kansen had voor een goede klassering, ondergeschikt. Tim Coronel staat 44ste, Tom Coronel 47ste. Tim heeft tientallen uren tijd verloren vorige week om zijn broer Tom te helpen.De etappe van woensdag is afgelast. Vanwege de vele regen die is gevallen zijn er aardverschuivingen geweest waardoor het parcours ontoegankelijk is, met name voor trucks. De eerstvolgende etappe is aanstaande donderdag. De coureurs hebben nog drie serieuze etappes voor de boeg, de slotetappe op zondag is het traditionele rondje om de kerk in Buenos Aires.