Dit was Chuck Deely: een Haagse historie van een bijzonder mens

Chuck Deely. (Foto: Action Match) Chuck Deely op de Haagse Grote Marktstraat (foto: ANP) Chuck Deely op de poster van de Haagse Popweek in 2009 (foto: Haags Popcentrum) Vico Sneep en Frank Evenblij reiken de Oeuvreprijs van de Haagse Popweek uit aan Chuck Deely (Foto:3voor12) Chuck Deely in de Grote Marktstraat Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - De markante straatmuzikant Chuck Deely overleed maandagavond in Den Haag. Bijna iedereen lijkt van hem te houden: de initiatieven om zijn nagedachtenis te eren schieten uit de grond. Maar wie was Chuck, en wat maakte hij in de decennia dat hij Den Haag opluisterde allemaal mee? We halen een aantal bijzondere herinneringen op.