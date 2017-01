'Thialfschutter Nootdorper en lid van schietclub Nieuwkoop'

NIEUWKOOP - De man die ervan verdacht wordt dat hij zaterdagavond Bert Jonker neerschoot bij schaatstempel Thialf in Heerenveen zou de 56-jarige Charles van der W. uit Nootdorp zijn. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

De verdachte was volgens de krant jarenlang lid van een schietclub in Nieuwkoop. Tegen de man is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.Een landelijke signalering was al van kracht sinds zijn bedrijf, Edes-Seagull in Rijswijk, in maart 2015 failliet ging. De 56-jarige Van der W. verdween een maand voorafgaand aan het faillissement spoorloos. Hij zou zijn firma vlak voor zijn vertrek nog 100.000 euro afhandig hebben gemaakt.De neergeschoten Bert Jonker is net zoals Van der W. ondernemer. Hij zou volgens de Leeuwarder Courant 'vrijwel nooit een blad voor de mond nemen'. Een zakelijk conflict zou de aanleiding voor het neerschieten zijn. Jonker raakte gewond aan zijn hand, maar maakt het naar omstandigheden goed.