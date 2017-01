Hagenaar betrapt inbreker in huis

Archieffoto

DEN HAAG - Een man is dinsdagmiddag op heterdaad betrapt toen hij aan het inbreken was in een huis aan de Uitgeeststraat in Den Haag. De bewoner van het huis ging achter hem aan.

Een buurtbewoner zag de achtervolging en hij hielp de inbreker tegen te houden. Na een korte worsteling kreeg het tweetal de man onder controle.



Gewaarschuwde agenten hebben de inbreker naar het politiebureau gebracht. Daar wordt de Hagenaar verhoord. De politie onderzoekt of hij bij meer inbraken betrokken was.



Door: Redactie Correctie melden