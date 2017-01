Terwijl ADO wacht op miljoenen, investeert Wang wel in China

DEN HAAG - Waar ADO Den Haag wacht op het geld van United Vansen, investeert clubeigenaar Wang Hui momenteel wél miljoenen in een nieuw Chinees project. Twee weken geleden startte United Vansen in samenwerking met onder meer de Spaanse voetbalbond een grootschalige voetbalcampus in Nanning, in de provincie Guangxi, meldt de Chinese website China News.

Saillant detail is dat de presentatie plaats vond in de week van het kort geding dat ADO Den Haag had aangespannen tegen United Vansen. Wang Hui en zijn advocaat ontbraken bij deze rechtszaak. De rechter veroordeelde United Vansen tot het betalen van een kleine 2,5 miljoen euro. Tot op heden is dat geld niet overgemaakt aan ADO









Het project waar Wang recent zijn geld in heeft gestopt is een voetbalcampus in Nanning. Met het project is zo’n twee miljoen euro gemoeid. Het betreft een complex van vierduizend vierkante meter dat door een aantal partijen is opgezet. United Vansen doet de grootste investering. Andere partijen zijn de Spaanse voetbalbond en Guangxi Zhuang Sports Bureau.





Volgens China News speelt ook ADO Den Haag een rol in dit project. United Vansen zet de club in om samen met de Spaanse voetbalbond een jeugdopleiding op te zetten. ‘Wij willen een sterke westelijke voetbalregio creëren. Het voetbal moet hier gaan leven’, valt te lezen in het artikel. In het kader van die samenwerking is Paul van Lith, manager Opleiding van ADO Den Haag, vorig jaar zomer in Nanning geweest. Het is de bedoeling dat met de kennis van ADO jeugdtrainers en scouts worden opgeleid.