Burgemeester Voorschoten stuurt aan op fusie

VOORSCHOTEN - De slechte financiële positie van Voorschoten kan in het uiterste geval leiden tot een fusie. Dit zei burgemeester Pauline Bouvy-Koene dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Voorschoten. De tijd van 'gluren bij de buren is voorbij', aldus de burgemeester. 'Dat vraagt echter de nodige lef, want dan moeten keuzes gemaakt worden die mogelijk - bestuurlijk - verstrekkend zijn.'

Door een gat in de begroting is Voorschoten in december door de provincie onder preventief financieel toezicht gesteld. Dit is gebeurd omdat de gemeente dit jaar 1 miljoen euro tekort komt en in 2018 maar liefst 2,4 miljoen. Hierdoor zal er flink bezuinigd moeten gaan worden. De gemeenteraad heeft afgesproken dit met een open blik te doen, waarbij er geen sprake meer mag zijn van 'heilige huisjes'. De uiterste maatregel is bezuinigen op het gemeentebestuur en dat zou betekenen dat Voorschoten opzoek moet naar een buurgemeente om mee te fuseren.Of het daadwerkelijk zover gaat komen is nog de vraag. Slechts twee partijen, de VVD en PvdA, willen over een mogelijke fusie praten. 'Ik weet ook de gevoeligheid van de discussie hier in Voorschoten hierover', zei de burgemeester. 'Er zijn natuurlijk alternatieve vormen waar je het met elkaar over moet hebben. Je moet het beste voor de gemeente en haar inwoners gaan doen. Want daarvoor is die raad gekozen en zit het college aan het stuur.'