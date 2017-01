Hatsjoe! Steeds meer mensen hebben de griep

REGIO - Het is de zevende week van de griepepidemie die in heel Nederland heerst en lijkt nog wel even door te gaan. Het aantal Nederlanders met griepverschijnselen is de afgelopen week toegenomen, zo meldt het onderzoeksinstituut Nivel.

Volgens het instituur gingen er 92 op de honderdduizend mensen naar de huisarts met griepachtige klachten, een kleine stijging met de week daarvoor. Toen zijn er 79 op de honderdduizend mensen naar de huisarts gegaan.



Omdat er meer dan twee weken achter elkaar meer dan 51 van de honderdduizend mensen griep hebben kan dit een epidemie worden genoemd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de wintermaanden. Het betreft een milde epidemie, een griep waar je met een paar dagen rust vaak weer bovenop komt.



