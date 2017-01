Iedereen hield van straatmuzikant Chuck Deely. Wat maakte hem zo bijzonder?

DEN HAAG - Het zal geen Hagenaar of Hagenees zijn ontgaan dat afgelopen maandag rasmuzikant Chuck Deely is overleden. Het is opeens stil in de Grote Marktstraat, er liggen massa's bloemen voor de Hema en in de nieuwe Haagse Loper bij het Centraal Station. Maar wat maakte de van oorsprong Amerikaanse Deely nou zo geliefd?

Sjaak Bral schreeft maandagochtend in zijn column in AD Haagsche Courant een soort hommage aan Deely. Wat was er volgens hem zo bijzonder aan de muzikant? 'Hij had een soort eigenheid, het was echt een uniek mannetje. Niet de eerste de beste straatmuzikant', zegt hij tegen Omroep West. 'Daarnaast zag iedereen ook wel de donkere kant van die man. Er kwam toch ook een zielig hoopje mens tevoorschijn dat op straat ligt, probeert te overleven en daar de kracht voor vindt. Toch een beetje de romantische zelfkant van de maatschappij', zegt hij hoorbaar aangedaan.En, vervolgt Bral: 'Het was iemand waar je ook medelijden mee had. Dit soort dingen kan iedereen overkomen, zeker in deze tijd. Eén verkeerde afslag in je leven en je ligt ernaast, dat herkent iedereen wel.' Bral gaat hem ontzettend missen: 'Het was altijd prettig om hem te horen daar in de Grote Marktstraat. Die is een groot deel van zijn aantrekkingskracht kwijt nu, die kracht kwam niet uit de her-inrichting maar die kwam bij Chuck vandaan.'De Hagenaar die druk bezig is om samen met het Paard van Troje een uitvaart voor de overleden muzikant te bewerkstelligen, vertelt: 'Hij raakte mensen echt. Hij speelde vanuit zijn energie.' Van Kuik kwam Deely regelmatig tegen. 'De afgelopen maand liep ik vaak langs op weg om mijn vader te bezoeken. Dan zat ik er even doorheen, maar dankzij hem voelde ik me beter. Alsof hij zei: 'Ga ertegenaan en neem de dag zoals hij komt'.''Ik kende Chuck al twintig jaar,' zo vertelt Christi Kater. 'Hij heeft zelfs een liedje voor me geschreven, Christi's Song.' In die twintig jaar deelden ze veel bijzondere herinneringen. 'Ik nodigde hem uit om bij me thuis te komen eten. Dat had hij nog nooit meegemaakt. Ik maakte spaghetti bolognese, zijn lievelingseten. Toen zat hij daar, bij mij aan tafel, en toen heeft hij op mijn balkon om zes uur 's ochtends Christi's Song geschreven.' Hun vriendschap ging nog verder dan pasta en muziek. Via RTL4's Koffietijd deed Kater een oproep, en won ze voor Deely een nieuwe Postcode Loterij-fiets. Kortom: twintig jaar vol bijzondere verhalen.