IJsclubs in onze buurt klaar voor schaatstochten op natuurijs

Wie gaat er mee schaatsen? (Foto: Kidsproof)

WESTLAND - Voor veel schaatsers geldt dat er niks mooiers is dan schaatsen op natuurijs. Nu de voorspelling is dat het koud gaat worden, zijn alle voorbereidingen getroffen voor het organiseren van toertochten. Na een rondgang blijkt dat de ijsclubs in de regio er klaar voor zijn.

Voordat je een toertocht mag gaan organiseren moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er moet een draaiboek gemaakt worden, dat gecontroleerd wordt door de gemeente. Voorzitter van de Westland Toertocht Wim van den Berg: 'Je moet alles op orde hebben en zelf alles goed organiseren. Denk aan veiligheid, EHBO- posten, enzovoorts. Als je het draaiboek klaar is leg je het voor aan de gemeente en die controleren of je overal voldoende aan gedacht hebt.'



Organisator Rens van den Berg van de Molenviergangtoertocht in Aarlanderveen laat weten dat ook zij het draaiboek op orde hebben. 'Maar ja nu moet het eerst eens hard gaan vriezen. Wij zijn er in ieder geval klaar voor, zegt hij.'



Nu nog ijs







Ook de Ter Aarse IJsclub die de plassentocht in Ter Aar en Langeraar organiseert heeft alles geregeld. Zodra er voldoende ijs ligt kunnen er familietochten gereden worden van zo’n tien kilometer.



Onder Westland Toertocht vallen Naaldwijk, Maasland, Schipluiden, De Lier en Vlaardingen. Mensen kunnen bijvoorbeeld van De Lier naar Schipluiden schaatsen of helemaal naar Vlaardingen. Onderweg moet je stempelen en er staan koek-en-zopie-tentjes op het ijs. Maar Van Den Berg wil nog niet te hard van stapel lopen: 'Het moet eerst wel een paar dagen lang achter elkaar hard vriezen, anders zie ik het niet gebeuren.'