Kindermishandelaar Petra T. uit Roelofarendsveen komt vrij

DEN HAAG - Petra T., de stiefmoeder van het Roelofarendsveense meisje Wendy, komt in februari vrij. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag bepaald. De vrouw heeft volgende maand twee derde van haar straf uitgezeten en komt in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

In maart 2016 werd Petra T. tot drie jaar cel veroordeeld voor het mishandelen en verwaarlozen van haar twee stiefkinderen. Haar man, Ron T., kreeg een straf van anderhalf jaar cel. De zaak kwam in februari 2015 aan het licht toen de destijds 12-jarige Wendy onderkoeld werd aangetroffen. Het meisje zou door haar moeder onder een koude douche zijn gezet, om vervolgens in een koude ruimte te slapen zonder dekens. Later werd duidelijk dat de oudere broer van het meisje ook jarenlang verwaarloosd en mishandeld werd.Met aftrek van het voorarrest heeft Petra T. haar straf grotendeels uitgezeten, en komt ze dus op 19 februari vrij. Wendy's vader Ron T. is al op vrije voeten. Tegelijkertijd loopt het hoger beroep in de zaak. Dinsdag en woensdag werden zowel Petra T. als Ron T. gehoord in de rechtbank. Petra T. ontkende dinsdag dat haar 12-jarige stiefdochter in een koude garage of schuur moest geslapen.In april volgen nog twee zittingsdagen, daarna wordt een oordeel van het strafhof verwacht. Er bestaat dus een mogelijkheid dat Petra T. weer terug moet naar de gevangenis.