Paleis van Justitie zelf op matje geroepen door schoonmakers

Een eerdere schoonmaakactie (Foto: ANP)

Den Haag - Gekort worden op uren, geen reiskostenvergoeding en te hoge werkdruk: de 26 schoonmakers van het Paleis van Justitie in Den Haag vinden dat ze slecht worden behandeld. Om hun werkomstandigheden aan de kaak te stellen, houdt het 'schoonmakerstribunaal' donderdagmiddag 'zitting' bij het gebouw aan de Prins Clauslaan in Den Haag, zo meldt de FNV.

Ali Ertekin is schoonmaker bij het Paleis van Justitie en is niet te spreken over de werkomstandigheden: 'Onze werkdagen zijn ineens verminderd, waardoor we hetzelfde aantal werk moeten doen in minder tijd. Ons inkomen gaat ook achteruit.'



Ertekin geeft ook aan dat ziek melden niet zonder problemen gaat: 'Ziek melden wordt niet geaccepteerd. Je krijgt dan steeds telefoontjes dat je alsnog moet komen werken. Dat is toch niet normaal?' De schoonmakers willen ook een loonsverhoging en een reiskostenvergoeding.



Conflict



Volgens een woordvoerder van het Paleis van Justitie gaat het hier om een conflict tussen de schoonmakers en het dienstdoende schoonmaakbedrijf.



Volgens FNV Schoonmaak is de situatie bij het Paleis van Justitie een voorbeeld van hoe het er in de schoonmaakbranche aan toegaat. Sinds november vorig jaar wordt er onderhandeld over een nieuwe cao voor de ruim 150.000 schoonmakers die Nederland rijk is.



Door: Redactie Correctie melden