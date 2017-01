Man aangehouden voor poging moord bejaarde in Delft

DELFT - In Almere is op woensdagochtend een man aangehouden die verdacht wordt van een moordpoging op een oudere vrouw in Delft. De vrouw werd op 3 december vorig jaar overvallen in haar woning.





De verdachte man liet haar uiteindelijk los en verdween. Het slachtoffer bleef gewond en geschrokken achter, waarna gealarmeerde buren zich over haar ontfermden.

