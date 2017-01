Zaak Mitch Henriquez in extra beveiligde rechtbank Schiphol

Mitch Henriquez wordt afgevoerd na zijn arrestatie

DEN HAAG - De rechtszaak met betrekking op de twee agenten die worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de dood van Mitch-Henriquez zal plaatsvinden in een extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Henriquez overleed in juni 2015 na zijn arrestatie op muziekfestival Night at the Park in het Zuiderpark in Den Haag. De eerste pro-formazitting vindt plaats op 20 februari.





De rechtszaak wordt gehouden in een extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Dit in verband met de



Extra procedure





De twee agenten worden verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg, omdat zij niet uit waren op de dood van de Arubaan. Toch legt het OM de twee agenten ook doodslag dan wel dood door schuld ten laste. De rechter moet beslissen welke juridische kwalificatie daadwerkelijk van toepassing is en welke straf daarbij hoort.



Nabestaanden hebben inmiddels een artikel-12 procedure aangespannen om alsnog de drie andere agenten vervolgd te krijgen voor hun betrokkenheid bij de fatale arrestatie. Het OM concludeerde eerder dat de drie andere agenten geen geweldshandelingen verricht zouden hebben die het overlijden van Henriquez mede hebben kunnen veroorzaakt. De rechtszaak tegen de twee agenten, die vervolgd worden wegens mishandeling met de dood tot gevolg, staat gepland in april.



LEES OOK: Familie Mitch Henriquez wil vervolging voor alle vijf betrokken agenten afdwingen

De voorlopige conclusie van het OM is dat het handelen van de twee politieagenten die vervolgd worden, niet aan de eisen voldeed die de politie in acht moet nemen bij het toepassen van geweld. Zo paste een van hen de nekklem toe en de ander gebruikte pepperspray en sloeg Henriquez op de neus.De rechtszaak wordt gehouden in een extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Dit in verband met de grote commotie die de zaak tot nu toe heeft veroorzaakt.De twee agenten worden verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg, omdat zij niet uit waren op de dood van de Arubaan. Toch legt het OM de twee agenten ook doodslag dan wel dood door schuld ten laste. De rechter moet beslissen welke juridische kwalificatie daadwerkelijk van toepassing is en welke straf daarbij hoort.Nabestaanden hebben inmiddels een artikel-12 procedure aangespannen om alsnog de drie andere agenten vervolgd te krijgen voor hun betrokkenheid bij de fatale arrestatie. Het OM concludeerde eerder dat de drie andere agenten geen geweldshandelingen verricht zouden hebben die het overlijden van Henriquez mede hebben kunnen veroorzaakt. De rechtszaak tegen de twee agenten, die vervolgd worden wegens mishandeling met de dood tot gevolg, staat gepland in april.

Door: Redactie Correctie melden