Weergoeroe uit Schipluiden klaar voor winterweer: 'It giet oan'

bos in de sneeuw

SCHIPLUIDEN - Hij is er helemaal klaar voor: weergoeroe Aad van Winden uit Schipluiden. Van Winden is hobby weerman en secretaris bij ijsclub Vlietland in zijn woonplaats. Aad is vol goede moed dat er eindelijk echt winterweer aan komt en er is niets wat waarmee je hem gelukkiger kunt maken.

'De modellen geven steeds koudere temperaturen aan', zegt Van Winden op zijn zolderkamer. Zijn computer staat vol met grafieken en tabellen. 'Je zou het nu nog niet zeggen, maar donderdag gaat de wind draaien. Dan krijgen we een wind uit het oosten. En dus ook héél ander weer.'



Naast zijn uit de hand gelopen hobby rondom weersvoorspellingen is Van Winden ook helemaal gek van ijs. Al sinds de jaren negentig is hij betrokken bij IJsclub Vlietland in Schipluiden. En al zijn weersvoorspellingen neemt hij mee naar de ijsclub.



Logboek



'Kijk', zegt hij. 'Dit is mijn logboekje op de ijsclub. Hier zet ik alle weersvoorspellingen in die ik thuis binnenhaal.' Onder de voorspelling voor komende week staan een aantal Friese woorden. 'It giet oan', zegt hij lachend. 'Ja, we parodiëren de Friezen hier. Maar ik weet het zeker: bij ons giet het oan!'



Door: Redactie Correctie melden