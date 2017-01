Naturalis pakt half miljoen vlinders uit

LEIDEN - Een half miljoen ingepakte vlinders ligt al tientallen jaren in de opslag van Museum Naturalis. De diertjes zijn in de jaren dertig en veertig verpakt in krantenpapier. Vrijwilligers helpen nu om de vlinders, één voor één, uit te pakken en in een digitaal systeem op te slaan.

De 500 duizend vlinders komen oorspronkelijk uit Indonesië. Dat Naturalis vrijwilligers vraagt te helpen met de megaklus is deels een geldkwestie, maar geeft ook een kans geïnteresseerden te betrekken bij onderzoek dat het instituut verricht.Vrijwilliger Jasper Boldingh vindt het geweldig dat hij de kans krijgt met zulke oude vlinders te werken. ‘Bij mij is interesse voor de natuur er met de paplepel ingegoten’, zegt hij. Ook vindt hij het bijzonder dat de vlinders in oude kranten zitten. Dat geeft een extra historische dimensie aan het werk. ‘Ik had bijvoorbeeld een krant uit de jaren dertig in mijn hand waarin over Adolf Hitler geschreven werd. Ook kom ik hele oude strips tegen', vertelt Boldingh.Het doel van de onbeschrijfelijk grote klus is het ontwikkelen van een database die onderzoekers kunnen gebruiken. ‘We zitten op een berg van gouden gegevens waar je heel veel mee kunt doen. Zonder dit project ligt die berg maar te wachten op ontsluiting van de gegevens. Dat zijn we nu met de vrijwilligers aan het doen’, laat Luc Willemse van Naturalis weten.Het uitpakken, fotograferen en digitaliseren van de vlinders duurt zeker nog 12 jaar en gaat misschien nog wel veel langer duren. Toch is dit al een vernieuwende manier van werken die sneller gaat. Bij de oude methode moest elke vlinder worden uitgepakt, uitgevouwen en opgeprikt. Dat duurt ongeveer 10 minuten per vlinder. Met de nieuwe manier van werken worden de vlinders niet meer uitgespreid, maar plat in doorzichtige pergamijnzakjes bewaard. De vlinders worden dus niet meer opgezet.