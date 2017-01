Journalisten Leidsch Dagblad in actie

LEIDEN - Journalisten van het Leidsch Dagblad zijn in actie gekomen tegen de voorgenomen bezuinigingen bij de krant. Het actiecomité doet dit met de veelzeggende hashtag #ditismijnkrant. Bij het Leidsch Dagblad moet, na eerdere bezuinigingen, opnieuw een kwart van het personeel weg. De krant is onderdeel van Telegraaf Media Groep (TMG). Bij het bedrijf moet voor 90 miljoen euro bezuinigd worden.

Journalist Robbert Minkhorst zegt dat het actiecomité het belang van de regionale journalistiek wil beschermen. 'De Regionale pers heeft een publieke, maatschappelijke en politieke taak en wij willen ons daarvoor blijven inzetten.' Het comité gaat de komende tijd gericht actievoeren. Wat dit precies inhoudt wil Minkhorst nog niet verklappen, maar de lezer zal hiervan niet de dupe worden. 'We gooien de boel niet plat.'Bij regionale kranten van Holland Media Combinatie (HMC), onderdeel van TMG, verdwijnen 45 banen. HMC is niet alleen uitgever van het Leidsch Dagblad, maar onder meer ook van het Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander en Haarlems Dagblad. Hoeveel redacteuren er bij welke krant ontslagen worden is nog onduidelijk. 'Er is niets of nauwelijks iets bekend', vertelt Minkhorst: 'Er is alleen maar onzekerheid.'Op de vraag of er volgend jaar nog een Leidsch Dagblad is geeft Minkhorst een duidelijk antwoord: 'Ik geloof er niet in dat we er volgend jaar niet meer zijn!'