Winnaar Postcode Loterij: ‘Het is te gek voor woorden’

DEN HAAG - Het kwartje is nog niet helemaal gevallen bij de meeste bewoners van de Donker Cortiusstraat die de postcodekanjer wonnen op 1 januari. De bijna 25 miljoen euro heeft het leven van 32 huishoudens veranderd. Zo ook dat van Eric Dekker, die vandaag het geld op zijn rekening zag verschijnen.

'Het staat op m'n rekening, te gek! Ik heb nog nooit zo'n hoge bankrekening gehad', Eric Dekker ziet vandaag voor het eerst de gewonnen 946.612,00 euro op zijn rekening staan.Hij kan maar moeilijk geloven dat hij deze prijs heeft gewonnen. 'Het is bizar, het is te gek voor woorden', zegt hij.Eric gaat binnenkort met de bank praten om te kijken wat hij het beste met het geld kan doen.Toch weet hij van sommige dingen al waar een deel van het geld heen kan. Zo wil hij zijn dochter uit Turkije graag helpen met het terugkomen naar Nederland. En zijn zus in Curacao kan ook wel wat hulp gebruiken.Toch denkt hij dat zijn leven niet drastisch zal veranderen door het prijzengeld. 'Ik heb een schoonmaakbedrijf en daar blijf ik gewoon heerlijk mee doorgaan want ik heb het verschrikkelijk naar m'n zin', laat hij weten. Eric denkt pas over twee jaar na te denken over of hij het niet iets rustiger aan wil doen. In de toekomst wil hij misschien ook wel reizen.