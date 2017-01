Te koop: Grootste verzameling strips van Nederland (600 meter lang)

DEN HAAG - Vijftig ton zwaar en 600 meter lang is de stripverzameling van Hans Matla. De Hagenaar wil zijn collectie nu verkopen. En hij heeft al een koper op het oog; De Koninklijke Bibliotheek.

'Als kind van zes las ik de Donald Duck. De meeste stoppen daarmee als ze dertien zijn. Ik ben dat blijven doen en bewaarde ze zorgvuldig. Op mijn zestiende ben ik echt gaan verzamelen', vertelt Hans. Nu heeft niemand anders zo'n grote collectie stripalbums in ons land als hij. 'Het zijn 70.000 stripboeken en 100.000 striptijdschriften.'De 67-jarige Hagenaar wil zijn collectie nu verkopen. 'Ik ga een keer dood en ik hoop dat mijn levenswerk ergens kan worden ondergebracht voor het nageslacht. Het zou het mooiste zijn als de Koninklijke Bibliotheek het wil overnemen.' De collectie is getaxeerd op 6,5 tot negen miljoen euro, maar Matla wil het voor een vriendprijsje wegdoen aan de bibliotheek waar hij zo op zijn fiets heen kan. De bibliotheek is geïnteresseerd maar moet nog op zoek naar de financiën.