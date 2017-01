Lekkerste ‘andere’ broodje van Nederland komt uit Delft

Winnaars Het Lekkerste Broodje van NL

DELFT - Philip van der Sar van het Stads-Koffyhuis in Delft is winnaar van de vakwedstrijd 'Het Lekkerste Broodje van Nederland', categorie 'Lekker Anders' op de Horecava. Deze wedstrijd wordt ieder jaar georganiseerd door Stichting De Lekkerste Wedstrijden en is bedoeld voor horecabedrijven die mensen met een beperking in dienst hebben.





Ook de nummer twee komt uit onze regio. Deze prijs ging naar Dorenda Snippe van De Zoetelaar Ipse de Bruggen uit Den-Haag, met haar creatie 'Rund met Natte voeten'.



Verantwoorde voeding



De opdracht van de vakwedstrijd 'Het lekkerste broodje Lekker Anders' is het ter plaatse bereiden en serveren van vijf identieke broodjes. In het kader van gezonde en verantwoorde voeding vindt de organisatie het belangrijk dat er gezonde componenten worden toegevoegd aan het broodje.



