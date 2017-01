'70.000 extra werknemers nodig in ouderenzorg'

DEN HAAG - Om de ouderenzorg weer op orde te krijgen zijn 70.000 extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig. Dat heeft de branchevereniging voor zorgondernemers Actiz uitgerekend. De organisatie reageert hiermee op het manifest Scherp op Ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers.

Eind oktober bepleitten de twee, onder meer via Omroep West , voor twee professionele zorgverleners per groep van zes tot acht bewoners in alle verpleeghuizen. De overheidsorganisatie Zorginstituut Nederland is het ermee eens. Actiz is ook voorstander van het principe van 'vier ogen, vier handen' en heeft berekend wat dat betekent op personeel en financieel gebied.Volgens Actiz zal het moeilijk zijn om voldoende personeel te vinden omdat er nu al forse tekorten zijn op de arbeidsmarkt. 'Eind 2016 kampten de zorgorganisaties met honderden moeilijk vervulbare vacatures en hun verwachting is dat dit aantal in 2017 verder oploop', blijkt uit eigen onderzoek van Actiz.De organisatie werkt aan voorstellen om de krapte aan te pakken. Daarbij denkt Actiz onder meer aan verkorte opleidingen en het bijscholen van personeel. Ook zouden instellingen mensen eerder in vaste dienst moeten nemen.