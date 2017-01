Haagse Gemeenteraad houdt commissievergadering vanwege cultuurcomplex

Beeld: Patrick Fransen van Architectuur Studio HH en Jo Coenen Architects & Urbanists.

DEN HAAG - Twee avonden lang debatteert de gemeenteraad opnieuw over het veelbesproken megaproject in het centrum van de stad, het Haagse Cultuurcomplex. Net voor kerst maakte verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller bekend dat het een jaar later dan gepland wordt opgeleverd. De gemeenteraad eist nu opheldering over de vertraging. Verslaggeefster Lot van Bree is bij de vergadering aanwezig. Volg hieronder het Twitter verslag.