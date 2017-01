Tuinders, werklozen, managers en een kok zingen mee in de Driestuiversopera

DEN HAAG - Kwekers in de Kunst, voorheen Dario Fo, brengt komend weekend de Driestuiversopera van Bertolt Brecht en Kurt Weill in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Met name in het koor spelen veel mensen zonder enige ervaring met toneel of opera.

Bijna honderd mensen gaven gehoor aan de oproep van Kwekers in de Kunst, om mee te zingen in De Driestuiversopera.Kassenbouwers, managers, psychologen, directeuren, huisvrouwen, sociologen, tuinders, werklozen, secretaresses, kunstenaars, een hovenier, een stuntvrouw, een conciërge, een kok en vele andere enthousiastelingen uit Scheveningen, Den Haag, Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Delft en Utrecht vormen samen de grote groep bedelaars in deze uitvoering van De Driestuiversopera.'Ik ben psychologe en heb wel enige ervaring met zingen, ik vind het enig om mee te doen en je wordt heel goed begeleid,' vertelt een enthousiast koorlid. 'Het is niet de eerste keer dat we met amateurs werken,' zegt Rick Schoonbeek, muzikaal leider. 'Door die ervaring gaat het heel goed en ben ik zeer tevreden over dit koor van bedelaars. Kijk toch eens hoe mooi dat staat nu ze op die enorme stellage staan.'De Driestuiversopera is een bekend stuk in vele landen. Het verhaal speelt zich af onder de penoze van de Londense wijk Soho. De kern van het verhaal is: Geld is macht en iedereen belazert elkaar. Theaterkoor Dario Fo speelt en zingt de rollen. Henk Scholten, de directeur van het Zuiderstrandtheater, staat ook op het podium in de rol van Tiger Brown.Aanstaande vrijdag en zaterdag is de Driestuiversopera in het Zuiderstrandtheater te zien. Het koor en de zangers en acteurs worden begeleid door studenten van het Koninklijk Conservatorium.Dario Fo v erlaat het Westland en verhuist naar Den Haag