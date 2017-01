Oppositie wil onafhankelijk onderzoek naar cultuurcomplex

Cultuurcomplex - artist impression

DEN HAAG - De oppositie in de Haagse gemeenteraad heeft nog maar weinig vertrouwen in het cultuurcomplex. Tijdens een commissievergadering over het miljoenenproject bleek woensdagavond dat alle oppositiepartijen willen dat er 'een pas op de plaats' gemaakt wordt en dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het project. De coalitiepartijen willen niet zover gaan maar ook zij hebben grote zorgen.

Voor de kerstvakantie liet wethouder Joris Wijsmuller (HSP) weten dat het cultuurcomplex dat op het Spuiplein komt met een jaar is vertraagd. De vertraging is ontstaan doordat de Welstandscommissie het ontwerp voor het cultuurcomplex tot twee keer toe afkeurde. Ook liep de sloop van de oude ministeries vertraging op vanwege asbestsanering en duurde het ontwerpproces langer.



Daarnaast is er onduidelijkheid over de kosten. Wijsmuller weet nog niet of het bouwproject binnen het afgesproken budget blijft van 177 miljoen euro. Hierover steggelt de gemeente met het consortium dat het cultuurcomplex heeft ontwerpen en gaat bouwen. De discussie is zo hoog opgelopen dat de Raad van Arbitrage in de bouw zich erover moet buigen en binnen een half jaar uitspraak doet.



'Schokkend'



Zowel oppositie als coalitie maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Oppositiepartij SP vindt het 'schokkend' dat er een discussie loopt tussen de gemeente en het consortium over de vraag wie de kosten van de vertraging op zich neemt. 'Dat moet toch geregeld zijn in het contract?' reageert SP-raadslid Aisha Akiat. 'Alles wijst erop dat het spaak loopt. Hoe kan je als wethouder volhouden dat het wel goedkomt?'



Ook GroenLinks vindt dat er teveel onzeker is rond het project. 'Wij hebben er geen vertrouwen in dat alles zomaar goed gaat', vindt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. De partij wil dat er een raadsonderzoek komt naar het project. 'Er moet daarin terug gekeken worden en naar de toekomst zodat er een realistische inschatting gemaakt kan worden van de kosten.'



PVV: Wijsmuller opstappen



De PVV gaat nog een stap verder en vindt dat wethouder Wijsmuller moet opstappen. 'Hij heeft een puinhoop gemaakt van zijn eigen Spuiforum 2.0. Het wordt tijd dat hij naar huis gaat', zegt PVV-raadslid Danielle de Winter.



Ook coalitiepartij VVD is kritisch. 'Onze grootste zorg is de onduidelijkheid over het ontwerp', zegt VVD'er Frans de Graaf. 'Wordt er niet beknibbeld op de kwaliteit?' vraagt hij zich af. Toch benadrukt hij dat de VVD groot voorstander is van een mooi, kwalitatief goed gebouw op het Spuiplein.



Donderdagavond is een extra raadsvergadering over het omstreden bouwproject.