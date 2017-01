Diepste parkeergarage van Nederland is bijna klaar

LEIDEN - Nog een paar maanden en dan is de diepste parkeergarage van Nederland klaar. De garage, onder de Lammermarkt in het centrum van Leiden, krijgt ruim 500 parkeerplaatsen.

De bouwvakkers zijn de komende tijd nog druk bezig met de afwerking. 'Het was een enorme klus', zegt projectleider Peter Gossink. 'Echt een uitdaging voor ons om te werken aan de diepste parkeergarage van Nederland.'Maar liefst 22 meter onder de Lammermarkt kunnen automobilisten hun auto later dit voorjaar parkeren. Alleen kale, betonnen wanden zijn te saai, vond de ontwerper. Dus komt er kunst in de garage.'In de stijl van glas in lood komen er grote lichtbakken te hangen', zegt ontwerper Tom van der Heiden. 'Net zoals vroeger. Met beeld een verhaal vertellen.'