File door kettingbotsing met zeven auto's bij Sassenheim

SASSENHEIM - Op de A44 Den Haag richting Amsterdam heeft ter hoogte van Sassenheim een kettingbotsing plaats gevonden. Daar waren zeven auto’s bij betrokken. Tussen Voorhout en afrit Oude Wetering stond op het drukste moment 10 km file. Om 8.30 uur werd de weg weer vrijgegeven door Rijkswaterstaat .

De vertraging was rond 8.00 uur bijna 70 minuten. De linkerrijstrook was dicht. De ANWB adviseerde om te rijden via de A4.Of bij de kettingbotsing iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Volgens de politie is de kettingbotsing veroorzaakt doordat automoblisten niet voldoende afstand hielden.