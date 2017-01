Auto over de kop geslagen op A12

Ongeluk A12- Foto Distict 8

ZOETERMEER - Op de A12 richting Den Haag is donderdagmorgen ter hoogte van Zoetermeer een auto over de kop geslagen. Door het ongeluk was de snelweg richting Den Haag anderhalf uur afgesloten.



Het ongeluk gebeurde rond 08.30 uur. Bij het ongeluk waren twee personenauto’s betrokken, waarvan één auto over de kop sloeg en op zijn dak bleef liggen.Meerdere ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers is nog niets bekend. Het verkeer kon tijdelijk via de vluchtstrook rijden. Rond 10.00 uur werd de weg weer vrijgegeven.