DEN HAAG - Door een kapotte wissel rijden er donderdagmiddag geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam. Prorail verwacht dat er waarschijnlijk rond 16.30 uur weer treinen rijden.

Eerst reden er donderdagochtend nog wel een paar Intercity's. 'De treinen reden over een stuk van 600 meter stapvoets en dat schopt de dienstregeling behoorlijk in de war.' ProRail is om 11.45 uur begonnen met het repareren van de wissel, daardoor kunnen er voorlopig geen treinen rijden.De NS meldt dat reizigers rekening moeten houden met vertraging die kan oplopen tot een uur.