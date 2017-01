Duizenden wietplanten ontdekt op Van Vredenburchweg in Rijswijk

RIJSWIJK - De politie heeft op de Van Vredenburchweg in Rijswijk duizenden wietplanten gevonden. Volgens een woordvoerder is de hennepkwekerij 'groter dan gebruikelijk'.

Hoeveel wietplantjes er zijn gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Er zijn drie mannen aangehouden . 'Het pand moet eerst veilig genoeg zijn om ons werk te doen', zegt een woordvoerder. 'Daarna moet de ruimte worden gelucht en daarna kunnen we verder met ons onderzoek.'De politie heeft aanwijzingen dat de hennepkwekerij er al langere tijd heeft gezeten. De plantage is ontdekt in oud-conferentieoord Overvoorde. Bij het gebouw staat een bord waarop staat dat er begin dit jaar een nieuw hotel/restaurant zou gaan openen.