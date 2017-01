'Grote wietplantage' ontdekt op Van Vredenburchweg in Rijswijk

Wietplantage ontmanteld - Foto: John van der Tol

RIJSWIJK - De politie heeft op de Van Vredenburchweg in Rijswijk een 'grote wietplantage' gevonden. Volgens de politie is de hennepkwekerij 'groter is dan gebruikelijk'.





Hoeveel wietplantjes er zijn gevonden, kan de politie nog niet zeggen.

