Arne Weverling stopt per februari als wethouder gemeente Westland

WESTLAND - De Westlandse wethouder Arne Weverling legt per 1 februari zijn functie neer. Hij wil zich namens de VVD volledig richten op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij staat op plek 29 voor de liberalen. Nu zit hij nog in de politiek namens de lokale partij GemeenteBelang Westland (GBW).

Wie zijn opvolger wordt, is nog onduidelijk. Volgens de mediapartner WOS moeten de coalitiepartijen daarover nog in gesprek met elkaar. Weverling is sinds 1 februari 2009 wethouder van de gemeente Westland. Daarvoor was hij 15 jaar actief als ondernemer.Weverling is tijdens de huidige bestuursperiode verantwoordelijk voor onder andere ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, volkshuisvesting en arbeidsmigratie. In de coalitie ervoor had hij onder meer personeel en organisatie, ICT en dienstverlening, cultuur en toerisme en recreatie in zijn portefeuille.